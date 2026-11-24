विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

भिटौली थाना क्षेत्र के शिकारपुर निवासी सूरज अपने साथी नागेश्वर (30) और गोरखपुर के राजघाट थाना क्षेत्र के मिर्जापुर साहबगंज निवासी सतीश (22) के साथ बाइक से गोरखपुर से महराजगंज की ओर जा रहा था। इसी दौरान श्यामदेउरवा थाना क्षेत्र के पिपरपाती निवासी सुहेल की बाइक से उनकी आमने-सामने टक्कर हो गई। हादसे में दोनों बाइकों पर सवार चारों लोग घायल हो गए।स्थानीय लोगों ने एंबुलेंस की मदद से सभी घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र परतावल पहुंचाया। प्राथमिक उपचार के बाद सुहेल को बीआरडी मेडिकल कॉलेज गोरखपुर रेफर कर दिया गया। वहीं, गंभीर रूप से घायल सूरज को जिला अस्पताल महराजगंज भेजा गया। वहां से चिकित्सकों ने उसे गोरखपुर रेफर कर दिया, जहां उपचार के दौरान देर रात उसकी मौत हो गई।परिजन और ग्रामीणों ने बिना पोस्टमार्टम कराए शिकारपुर स्थित नारायणी नहर के किनारे सूरज का अंतिम संस्कार कर दिया। परिवार के इकलौते पुरुष सदस्य की मौत से परिजन का रो-रोकर बुरा हाल है। थानाध्यक्ष महेंद्र कुमार मिश्र ने बताया कि उन्हें घटना की जानकारी नहीं है। प्रार्थना पत्र मिलने पर कार्रवाई की जाएगी।