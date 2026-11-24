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सोनरा गांव निवासी इंद्रदेव गौड़ ने बताया कि उनके घर के सामने पड़ोस के रामभवन, कृष्णमोहन, रवि और कन्हैया तेज आवाज में डीजे बजा रहे थे। उनके पिता हृदय रोगी हैं, जिन्हें तेज आवाज से परेशानी हो रही थी। इस पर इंद्रदेव ने आरोपियों से डीजे की आवाज कम करने का अनुरोध किया। इसी बात से भड़के चारों लोगों ने उन पर हमला कर दिया और जान से मारने की धमकी दी। शोर-शराबा सुनकर ग्रामीणों के पहुंचने पर आरोपी मौके से भाग निकले।सदर कोतवाल धर्मेंद्र सिंह ने बताया कि तहरीर के आधार पर रामभवन, कृष्णमोहन, रवि और कन्हैया निवासी सोनरा के खिलाफ संबंधित धाराओं में प्राथमिकी दर्ज कर मामले की जांच की जा रही है।