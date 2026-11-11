Maharajganj News: दंगल में श्यामकरन, अनुपम और राहुल ने मारी बाजी

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दंगल में महराजगंज के श्यामकरन यादव ने गोरखपुर के गोलू को हराकर जीत दर्ज की। वहीं अनुपम यादव ने कुशीनगर के संतोष को शिकस्त दी। पनियरा के राहुल यादव ने बंटी पाल को पटखनी दी। नौतनवा के प्रेम सागर ने इटहिया के विशाल को पराजित किया। मेंहदावल के डीएम पहलवान ने नौतनवा के सुनील भगत को चित किया। जालिम पहलवान और सुदामा दास के बीच मुकाबला बराबरी पर छूटा। अन्य पहलवानों के बीच भी कई मुकाबले हुए।दंगल के समापन पर आयोजकों ने विजेता पहलवानों को पुरस्कृत कर सम्मानित किया। इस दौरान श्रीकांत प्रसाद, सुनील यादव, प्रदीप यादव और मंटू यादव सहित अन्य लोग मौजूद रहे।