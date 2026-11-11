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Maharajganj News: दंगल में श्यामकरन, अनुपम और राहुल ने मारी बाजी

Wed, 11 Nov 2026 02:06 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Wed, 11 Nov 2026 02:06 AM IST
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Wrestlers from four districts showcased their strength at a wrestling tournament held in Kadja village, Nichlaul.
महराजगंज। निचलौल क्षेत्र के कड़जा गांव में आयोजित कुश्ती दंगल में विभिन्न जिलों से आए पहलवानों ने दमखम दिखाया। महराजगंज, गोरखपुर, कुशीनगर और संतकबीरनगर के पहलवानों के बीच कई रोमांचक मुकाबले हुए। पहलवानों के दांव-पेच देखकर दर्शकों ने तालियां बजाकर उत्साह बढ़ाया।
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दंगल में महराजगंज के श्यामकरन यादव ने गोरखपुर के गोलू को हराकर जीत दर्ज की। वहीं अनुपम यादव ने कुशीनगर के संतोष को शिकस्त दी। पनियरा के राहुल यादव ने बंटी पाल को पटखनी दी। नौतनवा के प्रेम सागर ने इटहिया के विशाल को पराजित किया। मेंहदावल के डीएम पहलवान ने नौतनवा के सुनील भगत को चित किया। जालिम पहलवान और सुदामा दास के बीच मुकाबला बराबरी पर छूटा। अन्य पहलवानों के बीच भी कई मुकाबले हुए।
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दंगल के समापन पर आयोजकों ने विजेता पहलवानों को पुरस्कृत कर सम्मानित किया। इस दौरान श्रीकांत प्रसाद, सुनील यादव, प्रदीप यादव और मंटू यादव सहित अन्य लोग मौजूद रहे।
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