विज्ञापन

करना थाना क्षेत्र के गोपालपुर निवासी फूलमती देवी (41) शनिवार रात सड़क पार कर रही थीं। इसी दौरान महराजगंज की ओर से तेज रफ्तार में आ रही बाइक ने उन्हें टक्कर मार दी। हादसे में वह गंभीर रूप से घायल हो गईं। परिजन उन्हें तत्काल सीएचसी बनकटी ले गए। हालत गंभीर होने पर चिकित्सकों ने जिला अस्पताल रेफर कर दिया, लेकिन वहां पहुंचने से पहले ही उन्होंने दम तोड़ दिया।घटना की सूचना पर पूर्व विधायक बजरंग बहादुर सिंह और नगर पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि राजेश जायसवाल समेत कई लोग मौके पर पहुंचे। उन्होंने शोक संतप्त परिजन को ढांढस बंधाया। थानाध्यक्ष राघवेंद्र सिंह ने बताया कि तहरीर मिलने पर मामले में कार्रवाई की जाएगी।