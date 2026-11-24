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लेदवा गांव निवासी राजकुमारी देवी पत्नी रामनिवास ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि 20 नवंबर की सुबह करीब 11 बजे गांव के अनिल पुत्र बर्फी, राहुल पुत्र बर्फी, कलावती देवी पत्नी बर्फी और बर्फी पुत्र मुनेसर उनके दरवाजे पर पहुंचे। आरोप है कि पैसों के विवाद को लेकर आरोपियों ने गाली-गलौज शुरू कर दी और विरोध करने पर लात-मुक्कों व थप्पड़ों से पीटा। मारपीट में राजकुमारी देवी के सिर और अंगुली में चोटें आईं। पीड़िता का आरोप है कि हमलावरों ने उन्हें जान से मारने की धमकी भी दी।थाना प्रभारी अनूप कुमार तिवारी ने बताया कि तहरीर के आधार पर चारों आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर मामले की जांच की जा रही है।