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भाजपा के जिलाध्यक्ष संजय पांडेय ने बताया कि केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पूर्वाह्न 11:30 बजे जिला पंचायत सभागार में संविधान गौरव दिवस कार्यक्रम में शामिल होंगे। इसके बाद दोपहर एक बजे चौक मंडल के शाक्तिकेंद्र जन चौपाल कार्यक्रम में पहुंचेंगे। दोपहर दो बजे निचलौल डाक बंगले पर जनसंवाद करेंगे, जहां क्षेत्रीय लोगों से मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुनेंगे।उन्होंने बताया कि अपराह्न तीन बजे पडियाताल स्थित मंदिर में दर्शन-पूजन के बाद कार्यकर्ताओं और क्षेत्रीय जनता से संवाद करेंगे। शाम चार बजे सोनौली में भाजपा कार्यकर्ता प्रेम सिंह के आवास पर मुलाकात करेंगे। इसके बाद शाम 4:30 बजे नौतनवा में राजाराम जायसवाल के आवास पर कार्यकर्ताओं एवं जनता से संवाद का कार्यक्रम निर्धारित है।