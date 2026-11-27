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उद्योग वाणिज्य संघ, रूपनदेही के महासचिव कृष्ण प्रसाद धिमिरे ने बताया कि समझौतों के लागू होने से भारत के रास्ते नेपाल आने वाले सामान की ढुलाई आसान और तेज हो सकेगी। विज्ञापन

इससे माल कम समय में सोनौली सीमा तक पहुंचेगा और परिवहन लागत में भी कमी आएगी। इसका लाभ नेपाल के आयातकों, व्यापारियों और परिवहन कारोबार से जुड़े लोगों को मिलेगा। साथ ही, अन्य मार्गों पर स्थित बंदरगाहों में लगने वाली भीड़ और माल की आवाजाही में होने वाली देरी से भी राहत मिलने की उम्मीद है। उद्योग वाणिज्य संघ, रूपनदेही के महासचिव कृष्ण प्रसाद धिमिरे ने बताया कि समझौतों के लागू होने से भारत के रास्ते नेपाल आने वाले सामान की ढुलाई आसान और तेज हो सकेगी।इससे माल कम समय में सोनौली सीमा तक पहुंचेगा और परिवहन लागत में भी कमी आएगी। इसका लाभ नेपाल के आयातकों, व्यापारियों और परिवहन कारोबार से जुड़े लोगों को मिलेगा। साथ ही, अन्य मार्गों पर स्थित बंदरगाहों में लगने वाली भीड़ और माल की आवाजाही में होने वाली देरी से भी राहत मिलने की उम्मीद है।

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सोनौली। भारत और नेपाल के बीच व्यापार एवं परिवहन संपर्क को मजबूत बनाने के लिए हाल ही में हुए द्विपक्षीय समझौतों को जल्द लागू करने की मांग उठी है। नेपाल फ्रेट फॉरवार्डर्स एसोसिएशन ने नेपाल के प्रधानमंत्री की भारत यात्रा के दौरान हुए समझौतों का स्वागत करते हुए इनके प्रभावी क्रियान्वयन के लिए आवश्यक प्रक्रिया शीघ्र पूरी करने का आग्रह किया है।