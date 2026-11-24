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इस मामले में विद्यासागर यादव ने बताया कि वायरल वीडियो पिछले साल का है। वह एक मांगलिक कार्यक्रम में शामिल होने गए थे, जहां कुछ अन्य लोग शराब पी रहे थे। उन्होंने आरोप लगाया कि राजनीतिक द्वेष के चलते पुराने वीडियो को वायरल किया जा रहा है। उनके मुताबिक, इसे लेकर सोशल मीडिया पर की जा रही टिप्पणियां राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता का हिस्सा हैं।

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महराजगंज। समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष विद्यासागर यादव का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। करीब एक मिनट के इस वीडियो में वह तीन-चार अन्य लोगों के साथ बैठे नजर आ रहे हैं। उनके सामने रखी चौकी पर पानी की बोतल के साथ शराब की बोतल भी दिखाई दे रही है। वीडियो सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर तरह-तरह की चर्चाएं हो रही हैं। हालाकि संवाद न्यूज एजेंसी इस वीडियो की पुष्टि नहीं करती है।