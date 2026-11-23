ये कैसा खिलवाड़: महराजगंज में खेल प्रतियोगिता में बच्चों को पिकअप से ले जाने का वीडियो वायरल, सुरक्षा पर सवाल
जनपदीय बेसिक बाल क्रीड़ा प्रतियोगिता एवं शैक्षिक समारोह का आयोजन 23 और 24 नवंबर को स्पोर्ट्स स्टेडियम धनेवा-धनेई में किया गया है। प्रतियोगिता में शामिल होने जा रहे बच्चों को पिकअप में जिस तरह ले जाया जा रहा था, उसे लेकर अभिभावकों ने नाराजगी जताई है।
विस्तार
परतावल में जनपदीय बेसिक बाल क्रीड़ा प्रतियोगिता में शामिल होने जा रहे बच्चों को पिकअप वाहन से ले जाने का वीडियो सामने आने के बाद उनकी सुरक्षा को लेकर सवाल उठने लगे हैं। परतावल ब्लॉक के उच्च प्राथमिक विद्यालय कुड़वा उर्फ मुड़कटिया के छात्र-छात्राओं को सोमवार को प्रतियोगिता में प्रतिभाग करने के लिए पिकअप से स्पोर्ट्स स्टेडियम धनेवा-धनेई ले जाया जा रहा था। इस दौरान बच्चे वाहन में खड़े नजर आए।
अभिभावकों ने जताई नाराजगी
जनपदीय बेसिक बाल क्रीड़ा प्रतियोगिता एवं शैक्षिक समारोह का आयोजन 23 और 24 नवंबर को स्पोर्ट्स स्टेडियम धनेवा-धनेई में किया गया है। प्रतियोगिता में शामिल होने जा रहे बच्चों को पिकअप में जिस तरह ले जाया जा रहा था, उसे लेकर अभिभावकों ने नाराजगी जताई है। उनका कहना है कि बच्चों को प्रतियोगिता में भेजने से पहले सुरक्षित आवागमन की व्यवस्था की जानी चाहिए थी।
जांच के बाद होगी कार्रवाई
वीडियो सामने आने के बाद शिक्षा विभाग की व्यवस्था पर भी सवाल उठ रहे हैं। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी सुरजीत कुमार सिंह ने बताया कि मामला संज्ञान में आया है। संबंधित खंड शिक्षा अधिकारी से स्पष्टीकरण मांगा जाएगा। जांच के बाद आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।
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