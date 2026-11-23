परतावल में जनपदीय बेसिक बाल क्रीड़ा प्रतियोगिता में शामिल होने जा रहे बच्चों को पिकअप वाहन से ले जाने का वीडियो सामने आने के बाद उनकी सुरक्षा को लेकर सवाल उठने लगे हैं। परतावल ब्लॉक के उच्च प्राथमिक विद्यालय कुड़वा उर्फ मुड़कटिया के छात्र-छात्राओं को सोमवार को प्रतियोगिता में प्रतिभाग करने के लिए पिकअप से स्पोर्ट्स स्टेडियम धनेवा-धनेई ले जाया जा रहा था। इस दौरान बच्चे वाहन में खड़े नजर आए।

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अभिभावकों ने जताई नाराजगी जनपदीय बेसिक बाल क्रीड़ा प्रतियोगिता एवं शैक्षिक समारोह का आयोजन 23 और 24 नवंबर को स्पोर्ट्स स्टेडियम धनेवा-धनेई में किया गया है। प्रतियोगिता में शामिल होने जा रहे बच्चों को पिकअप में जिस तरह ले जाया जा रहा था, उसे लेकर अभिभावकों ने नाराजगी जताई है। उनका कहना है कि बच्चों को प्रतियोगिता में भेजने से पहले सुरक्षित आवागमन की व्यवस्था की जानी चाहिए थी।

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