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Maharajganj News: बर्फबारी में फंसे छह भारतीय पर्यटकों को हेलिकॉप्टर से सुरक्षित निकाला

Tue, 03 Nov 2026 02:00 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Tue, 03 Nov 2026 02:00 AM IST
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Two women were airlifted first, followed by four men; the condition of all of them is stable.
सोनौली। नेपाल के डोल्पा जिले में भारी बर्फबारी के बीच फंसे छह भारतीय पर्यटकों को सोमवार सुबह हेलिकॉप्टर की मदद से सुरक्षित निकाल लिया गया। सभी पर्यटकों को जिला मुख्यालय दुनै पहुंचाया गया है। जिला प्रशासन के मुताबिक, सभी की स्वास्थ्य स्थिति सामान्य है।
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पर्यटकों के सुरक्षित रेस्क्यू की पुष्टि डोल्पा की प्रमुख जिला अधिकारी जुनू हमाल ढकाल ने की है। भारतीय पर्यटक शे-फोक्सुण्डो झील घूमने के बाद ऊपरी डोल्पा की ओर जा रहे थे। इसी दौरान लगातार बर्फबारी के कारण दानिगढ क्षेत्र में उनका रास्ता बंद हो गया और वे पहाड़ी इलाके में फंस गए। एक नवंबर से उनका संपर्क भी टूट गया था। इसके बाद जिला प्रशासन ने नेपाली सेना और सुरक्षा एजेंसियों की मदद से रेस्क्यू अभियान शुरू कराया।
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रविवार को भी हेलीकॉप्टर से बचाव की कोशिश की गई थी, लेकिन तकनीकी खराबी के कारण अभियान सफल नहीं हो सका। सोमवार सुबह करीब 6:30 बजे दोबारा हेलीकॉप्टर ने उड़ान भरी। पहले दो महिला पर्यटकों को सुरक्षित दुनै पहुंचाया गया। इसके बाद हेलीकॉप्टर दोबारा घटनास्थल पर पहुंचा और शेष चार पुरुष पर्यटकों को भी सुरक्षित निकाल लिया गया।
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रेस्क्यू किए गए पर्यटकों में मौमिता हलदर, पियाली कोले, जाजला त्रिवेद कुमार, आदित्य सिंह, डिपलिना बिस्वास और राजेश डे शामिल हैं। जिला प्रशासन ने खराब मौसम को देखते हुए पर्यटकों और स्थानीय लोगों से ऊंचाई वाले दुर्गम पहाड़ी रास्तों पर यात्रा के दौरान विशेष सावधानी बरतने की अपील की है।
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