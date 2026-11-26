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पहला संपर्क मार्ग अमहवा चौराहे से वन विभाग चौकी तक बनेगा। इसकी लंबाई 1.38 किलोमीटर है और निर्माण पर 185.37 लाख रुपये खर्च होंगे। वहीं दूसरा संपर्क मार्ग कोटा से बासपार डिहुलिया, चोखराज पब्लिक स्कूल से महाराजगंज-फरेंदा मुख्य मार्ग तक बनेगा। इस मार्ग की लंबाई भी 1.38 किलोमीटर है और इसकी लागत 171.54 लाख रुपये निर्धारित है। दोनों मार्गों पर कुल 359.91 लाख रुपये खर्च किए जाएंगे।सदर विधायक जयमंगल कन्नौजिया ने कहा कि प्रदेश सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में आधारभूत सुविधाओं के विस्तार के लिए लगातार काम कर रही है। क्षेत्र में सड़क, बिजली, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार के लिए प्रयास जारी है।कार्यक्रम में चोखराज के प्रबंधक ज्योतिष मणि त्रिपाठी, डॉ. सूरज सिंह, सभासद विश्वाश्रमा पटेल, ऋषिकेश पटेल, राकेश अग्रहरी, सहायक अभियंता राम नरेश मौर्य, अवर अभियंता उमर खान सहित अन्य लोग मौजूद रहे।