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औषधि नियंत्रण ब्यूरो के सूचना अधिकारी दुर्गा राज रेग्मी ने सोमवार को प्रेसवार्ता में बताया कि बीते बृहस्पतिवार को ब्यूरो की भैरहवा शाखा से तैनात पुलिस टीम ने रोहिणी गांवपालिका-1 के सिमरपानी में कार्रवाई की। इस दौरान प्रतिबंधित दवाओं की खरीद-बिक्री के आरोप में दो भारतीय नागरिकों को पकड़ा गया। विज्ञापन

गिरफ्तार आरोपियों की पहचान महराजगंज जिले के सोनौली थाना क्षेत्र निवासी प्रदीप केवट (20) और कुलदीप साहनी (20) के रूप में हुई है। दोनों के पास से प्रतिबंधित दवाओं के 1002 एम्प्यूल, तीन मोबाइल फोन और एक मोटरसाइकिल बरामद हुई। दोनों आरोपियों को बरामद सामान के साथ आगे की जांच और कानूनी कार्रवाई के लिए जिला पुलिस कार्यालय, रूपन्देही को सौंप दिया है। औषधि नियंत्रण ब्यूरो के सूचना अधिकारी दुर्गा राज रेग्मी ने सोमवार को प्रेसवार्ता में बताया कि बीते बृहस्पतिवार को ब्यूरो की भैरहवा शाखा से तैनात पुलिस टीम ने रोहिणी गांवपालिका-1 के सिमरपानी में कार्रवाई की। इस दौरान प्रतिबंधित दवाओं की खरीद-बिक्री के आरोप में दो भारतीय नागरिकों को पकड़ा गया।गिरफ्तार आरोपियों की पहचान महराजगंज जिले के सोनौली थाना क्षेत्र निवासी प्रदीप केवट (20) और कुलदीप साहनी (20) के रूप में हुई है। दोनों के पास से प्रतिबंधित दवाओं के 1002 एम्प्यूल, तीन मोबाइल फोन और एक मोटरसाइकिल बरामद हुई। दोनों आरोपियों को बरामद सामान के साथ आगे की जांच और कानूनी कार्रवाई के लिए जिला पुलिस कार्यालय, रूपन्देही को सौंप दिया है।

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सोनौली। नेपाल के रूपन्देही जिले में प्रतिबंधित नशीली दवाओं की तस्करी के आरोप में सोनौली थाना क्षेत्र के दो भारतीय युवकों को गिरफ्तार किया गया है। उनके कब्जे से डायजेपाम, बुप्रेनोर्फिन और फेनारगन के कुल 1002 एम्प्यूल बरामद किए गए हैं। पुलिस ने तीन मोबाइल फोन और भारतीय नंबर प्लेट वाली एक मोटरसाइकिल भी जब्त की है।