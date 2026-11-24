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महराजगंज। करीब 33 साल पुराने धोखाधड़ी, जालसाजी और जानमाल की धमकी देने के मामले में दीवानी न्यायालय फरेंदा ने तीन आरोपियों को दोषी ठहराते हुए जेल में बिताई गई अवधि की सजा और तीन-तीन हजार रुपये अर्थदंड लगाया है। अर्थदंड नहीं देने पर आरोपियों को 40-40 दिन के अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी। एडिशनल एसपी सिद्धार्थ ने बताया कि कोल्हुई थाने में वर्ष 1993 में दर्ज प्राथमिकी के मामले में न्यायालय ने फैसला सुनाया है। घटना 16 सितंबर 1993 की थी, आरोपियों चंद्रशेखर वर्मा निवासी लेजार महदेवा थाना फरेंदा, अनजीत निवासी परसौनी थाना फरेंदा और कुतुबुद्दीन निवासी बकनिया हरैया टोला शेखरौली थाना कोल्हुई के विरुद्ध 17 अक्तूबर 1993 को आरोपपत्र दाखिल किया गया था।