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मंडी विभाग के अनुसार, लाइसेंसी गल्ला कारोबारियों को किसानों और अन्य दुकानदारों से खाद्यान्न की खरीद-बिक्री का पूरा लेखा-जोखा रखना अनिवार्य है। इसके लिए निर्धारित छह आर प्रपत्र जारी करने के साथ खरीदे गए खाद्यान्न का विवरण ऑनलाइन पोर्टल पर दर्ज कराना होता है। मंशा ट्रेडर्स की जांच में खरीदे गए धान के सापेक्ष छह आर प्रपत्र नहीं मिले। पोर्टल पर भी खरीद का विवरण दर्ज नहीं था। इसके चलते फर्म का स्टॉक शून्य दिख रहा था, जबकि मौके पर हजारों बोरी धान रखा मिला।मंडी सचिव विनोद शर्मा ने बताया कि क्षेत्र में करीब 400 गल्ला कारोबारियों का पंजीकरण है, जिनमें लगभग 125 ही सक्रिय हैं। छोटे कारोबारी भी मंडी समिति से रसीद प्राप्त करने के बाद ही गल्ला बाहर ले जाते हैं। सभी कारोबारियों को लाइसेंस और जरूरी अभिलेखों के साथ कारोबार करने के निर्देश दिए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि मंशा ट्रेडर्स के प्रोपराइटर से तीन कार्य दिवस में जवाब मांगा गया है। स्पष्टीकरण और अभिलेखों की जांच के बाद आगे की कार्रवाई होगी। जवाब संतोषजनक नहीं मिलने पर फर्म का लाइसेंस निरस्त करने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी।