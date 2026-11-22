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खेतों से धुआं उठता देख ग्रामीणों को आग लगने की जानकारी हुई। इसके बाद गन्ने के जलने की आवाज के साथ लपटें उठने लगीं। गांव में अफरा-तफरी मच गई। ग्रामीण बाल्टी और अन्य बर्तन लेकर आग बुझाने दौड़े लेकिन आसपास पानी की व्यवस्था नहीं होने से काफी परेशानी हुई। बताया जा रहा है कि पराली के धुएं से उठी चिंगारी से यह आग लगी है।सूचना पर लक्ष्मीपुर खुर्द चौकी प्रभारी पुलिसकर्मियों के साथ पहुंचे। दमकल टीम ने भी मौके पर पहुंचकर आग बुझाने में मदद की। काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। आग से अमेरिका, रघुनाथ, रामसजन, शिवनाथ और दूधनाथ पुत्रगण पतिराज की फसल नष्ट हुई है।इस संबंध में तहसीलदार अजीत कुमार ने बताया कि आग से फसल नुकसान की सूचना मिली है। हल्का लेखपाल से आकलन कराकर मामले में नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही की जाएगी।