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वायरल वीडियो में दिख रहा है कि अखाड़े में दो पहलवान कुश्ती लड़ रहे हैं। चारों तरफ टीले पर सैकड़ों की संख्या में दर्शक बैठे हैं। इसी दौरान अखाड़े के किनारे बैठे कुछ लोगों के बीच कहासुनी शुरू हो गई। देखते ही देखते विवाद मारपीट में बदल गया। दोनों पक्षों के लोग एक-दूसरे पर लात-घूंसे बरसाने लगे। हालांकि, संवाद न्यूज एजेंसी वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करती।बताया जा रहा है कि मारपीट के दौरान मंच पर मौजूद आयोजक माइक से लगातार पुलिस को मौके पर पहुंचने की गुहार लगाते रहे। एक आयोजक हाथ जोड़कर और इशारों से लोगों को शांत कराने की कोशिश करता नजर आया। हालांकि, वीडियो में पुलिसकर्मी मौके पर हस्तक्षेप करते नहीं दिख रहे हैं। बाद में दर्शकों ने ही बीच-बचाव कर दोनों पक्षों को अलग कराया। इस दौरान करीब 20 मिनट तक कुश्ती रुकी रही। हालांकि, वीडियो की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है।धानी चौकी इंचार्ज पंकज ने बताया कि मारपीट की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची थी लेकिन तब तक मारपीट करने वाले लोग भाग चुके थे। भीड़ अधिक होने के कारण उनकी पहचान नहीं हो सकी। इस वजह से कार्रवाई नहीं की गई। वहीं, आयोजकों का कहना है कि हर साल की तरह इस बार भी सुरक्षा के लिए पुलिस से मांग की गई थी लेकिन पर्याप्त पुलिस बल नहीं मिला। बृजमनगंज थाना निरीक्षक मदन मोहन मिश्रा ने बताया कि सुरक्षा की जिम्मेदारी चौकी इंचार्ज को सौंपी गई थी। उनसे इस मामले में जवाब मांगा जाएगा।