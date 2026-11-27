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महोत्सव की तैयारियों को लेकर आयोजक संस्था ने बृहस्पतिवार शाम बुटवल में पत्रकार सम्मेलन किया। इसमें बताया गया कि स्टाल निर्माण सहित आयोजन से जुड़ी सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं।होटल तथा रेस्टोरेंट व्यवसायी संघ रूपनदेही के अध्यक्ष माधव कुमार खनाल ने बताया कि महोत्सव में खानपान के स्टालों के साथ स्थानीय और राष्ट्रीय कलाकारों की सांस्कृतिक प्रस्तुतियां भी होंगी। आयोजन का उद्देश्य स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने के साथ नेपाली व्यंजनों को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाना है।उन्होंने कहा कि महोत्सव से बुटवल की सांस्कृतिक पहचान को मजबूती मिलेगी और आंतरिक पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। भारतीय पर्यटक भी महोत्सव में पहुंचकर नेपाली पारंपरिक व्यंजनों, स्थानीय स्वाद और संस्कृति का आनंद ले सकेंगे।