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पराली जलाने के मामले में महराजगंज में 228 घटनाएं हो चुकी हैं। इस रिकॉर्ड के मुताबिक पराली जलाने के मामले में अन्य 74 जिले पीछे हैं। पराली जलाने की रिपोर्ट पर 56 किसानों से दो लाख अस्सी हजार रुपये जुर्माना वसूला जा चुका है। संवाद न्यूज एजेंसी ने कारणों की पड़ताल की तो यह सामने आया कि कृषि विभाग पराली का विकल्प नहीं उपलब्ध करा पा रहा जिसके कारण पराली जलाने के बदस्तूर के सहारे किसान अपने ही पैर में कुल्हाड़ी मारने को लगवा हैं।किसान यूनियन के जिलाध्यक्ष राम अशीष ने बताया कि पिछले वर्ष तक डीकंपोजर मुफ्त किसानों को मिलता था जिससे खेत में पराली खुद सड़ जाती थी, लेकिन इस बार डीकंपोजर विभाग नहीं दे सका। इसके अलावा अन्य विकल्प उपलब्ध कराने में भी विफल जिससे किसान रबी की बोआई के लिए पराली जलाकर खेत खाली करने पर मजबूर है।किसानों के सामने विकल्प नहीं : जिले में धान की कटाई अंतिम चरण में है। प्रतिदिन सैकड़ों एकड़ पराली खेतों में पड़ी है। अगले फसल की बोआई के लिए खेत खाली करना किसानों की मजबूरी है। ऐसे में जब विभाग के पास पराली प्रबंधन का ठोस विकल्प नहीं है तो किसान आग लगाने को मजबूर हैं। सैटेलाइट से लगातार आग की घटनाएं पकड़ी जा रही हैं। विभाग नोटिस और जुर्माने की कार्रवाई कर रहा है, लेकिन किसानों का कहना है कि विकल्प दिए बिना कार्रवाई बेमानी है।जुलाई 2027 तक इंतजार : सूत्रों के अनुसार, लेजार महदेवा सीबीजी प्लांट जुलाई 2027 में ही शुरू हो पाएगा। यानी अभी करीब आठ माह का समय बाकी है। ऐसे में इस साल पराली की समस्या जस की तस बनी रहेगी।