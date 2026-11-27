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ड्रग इंस्पेक्टर ने बताया कि जनपद में कुल 700 थोक और 1200 फुटकर दवा विक्रेता लाइसेंसी हैं। शासन द्वारा कराई गई जांच में मानकों का पालन न करने वाले थोक विक्रेताओं पर कार्रवाई की गई है।ड्रग इंस्पेक्टर नवीन कुमार ने बताया कि दवा कारोबार को डिजिटल करने की कवायद तेज हो गई है। बुधवार को ड्रग प्राइस कंट्रोल अथॉरिटी के विमल कुमार और ड्रग इंस्पेक्टर नवीन कुमार ने जिला अस्पताल के सामने स्थित पांच निजी अस्पतालों की संयुक्त जांच की, जहां मेडिकल स्टोर भी संचालित हैं।जांच के दौरान देखा गया कि लाइसेंसी थोक और फुटकर विक्रेताओं ने अपनी दुकान की डिजिटल वेबसाइट बनाकर उस पर दवाओं की खरीद, उपलब्धता और मूल्य की जानकारी अपलोड की है या नहीं।ड्रग इंस्पेक्टर नवीन कुमार ने बताया कि डिजिटल इंडिया के तहत दवा कारोबार को डिजिटल किया जा रहा है। इसका उद्देश्य एक्सपायरी डेट वाली दवाओं के वितरण पर रोक लगाना और मूल्य नियंत्रण बनाए रखना है। सभी विक्रेताओं को वेबसाइट के आधार पर क्यूआर कोड तैयार कर दुकान पर चस्पा करना अनिवार्य होगा। ग्राहक क्यूआर कोड स्कैन कर दवा की कीमत और वैधता की जानकारी ले सकेंगे। उन्होंने बताया कि यह जांच अभियान जनपद में 23 दिसंबर तक प्रभावी रहेगा।