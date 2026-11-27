Maharajganj News: महराजगंज तक जांच की आंच, 12 थोक विक्रेताओं के लाइसेंस निरस्त
गोरखपुर ब्यूरो
Updated Fri, 27 Nov 2026 02:46 AM IST
Updated Fri, 27 Nov 2026 02:46 AM IST
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महराजगंज। कंपनियों और थोक विक्रेताओं पर सरकार की सख्ती की आंच महराजगंज तक पहुंच गई है। शासन स्तर पर हुई जांच में प्रदेश भर में 350 थोक दवा विक्रेताओं के लाइसेंस निरस्त किए गए हैं, जिनमें महराजगंज के 12 थोक विक्रेता भी शामिल हैं। इसकी पुष्टि ड्रग इंस्पेक्टर नवीन कुमार ने की है।
ड्रग इंस्पेक्टर ने बताया कि जनपद में कुल 700 थोक और 1200 फुटकर दवा विक्रेता लाइसेंसी हैं। शासन द्वारा कराई गई जांच में मानकों का पालन न करने वाले थोक विक्रेताओं पर कार्रवाई की गई है।
ड्रग इंस्पेक्टर नवीन कुमार ने बताया कि दवा कारोबार को डिजिटल करने की कवायद तेज हो गई है। बुधवार को ड्रग प्राइस कंट्रोल अथॉरिटी के विमल कुमार और ड्रग इंस्पेक्टर नवीन कुमार ने जिला अस्पताल के सामने स्थित पांच निजी अस्पतालों की संयुक्त जांच की, जहां मेडिकल स्टोर भी संचालित हैं।
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जांच के दौरान देखा गया कि लाइसेंसी थोक और फुटकर विक्रेताओं ने अपनी दुकान की डिजिटल वेबसाइट बनाकर उस पर दवाओं की खरीद, उपलब्धता और मूल्य की जानकारी अपलोड की है या नहीं।
ड्रग इंस्पेक्टर नवीन कुमार ने बताया कि डिजिटल इंडिया के तहत दवा कारोबार को डिजिटल किया जा रहा है। इसका उद्देश्य एक्सपायरी डेट वाली दवाओं के वितरण पर रोक लगाना और मूल्य नियंत्रण बनाए रखना है। सभी विक्रेताओं को वेबसाइट के आधार पर क्यूआर कोड तैयार कर दुकान पर चस्पा करना अनिवार्य होगा। ग्राहक क्यूआर कोड स्कैन कर दवा की कीमत और वैधता की जानकारी ले सकेंगे। उन्होंने बताया कि यह जांच अभियान जनपद में 23 दिसंबर तक प्रभावी रहेगा।
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ड्रग इंस्पेक्टर ने बताया कि जनपद में कुल 700 थोक और 1200 फुटकर दवा विक्रेता लाइसेंसी हैं। शासन द्वारा कराई गई जांच में मानकों का पालन न करने वाले थोक विक्रेताओं पर कार्रवाई की गई है।
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ड्रग इंस्पेक्टर नवीन कुमार ने बताया कि दवा कारोबार को डिजिटल करने की कवायद तेज हो गई है। बुधवार को ड्रग प्राइस कंट्रोल अथॉरिटी के विमल कुमार और ड्रग इंस्पेक्टर नवीन कुमार ने जिला अस्पताल के सामने स्थित पांच निजी अस्पतालों की संयुक्त जांच की, जहां मेडिकल स्टोर भी संचालित हैं।
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जांच के दौरान देखा गया कि लाइसेंसी थोक और फुटकर विक्रेताओं ने अपनी दुकान की डिजिटल वेबसाइट बनाकर उस पर दवाओं की खरीद, उपलब्धता और मूल्य की जानकारी अपलोड की है या नहीं।
ड्रग इंस्पेक्टर नवीन कुमार ने बताया कि डिजिटल इंडिया के तहत दवा कारोबार को डिजिटल किया जा रहा है। इसका उद्देश्य एक्सपायरी डेट वाली दवाओं के वितरण पर रोक लगाना और मूल्य नियंत्रण बनाए रखना है। सभी विक्रेताओं को वेबसाइट के आधार पर क्यूआर कोड तैयार कर दुकान पर चस्पा करना अनिवार्य होगा। ग्राहक क्यूआर कोड स्कैन कर दवा की कीमत और वैधता की जानकारी ले सकेंगे। उन्होंने बताया कि यह जांच अभियान जनपद में 23 दिसंबर तक प्रभावी रहेगा।