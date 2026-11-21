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पुलिस की सर्विलांस सेल और विभिन्न थानों की टीम ने सीईआईआर पोर्टल और तकनीकी संसाधनों की मदद से हाल ही में 101 मोबाइल फोन बरामद किए। इनकी बाजार कीमत करीब 25 लाख रुपये आंकी गई है। पुलिस ने जरूरी कानूनी प्रक्रिया पूरी करने के बाद सभी फोन उनके वास्तविक स्वामियों को सौंप दिए। लंबे समय बाद अपना खोया मोबाइल वापस मिलने पर लोगों के चेहरे खिल उठे।

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महराजगंज। जिले में गुमशुदा मोबाइल फोन की बरामदगी के लिए चलाए जा रहे अभियान में पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल की है। आठ माह में 844 मोबाइल बरामद कर उनके मालिकों को लौटाए गए हैं। इनकी कुल अनुमानित कीमत 2.31 करोड़ रुपये है।