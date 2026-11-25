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जानकारी के अनुसार, परतावल ब्लॉक के सोहसा बासपार गांव के रहने वाले करीब आधा दर्जन युवक बंदरों की आपसी लड़ाई में घायल हुए एक बंदर के बच्चे को लेकर राजकीय पशु चिकित्सालय परतावल पहुंचे थे। युवकों को उम्मीद थी कि अस्पताल में पशु चिकित्सक की मदद से घायल बंदर के बच्चे का उपचार हो जाएगा लेकिन वहां पहुंचने पर चिकित्साधिकारी नहीं मिली।काफी देर तक इंतजार करने के बाद घायल बंदर के बच्चे की हालत को देखते हुए युवकों ने इंतजार करना उचित नहीं समझा। इसके बाद वे उसे लेकर इलाज के लिए महराजगंज चले गए। इस घटना ने राजकीय पशु चिकित्सालय में चिकित्सकों की उपलब्धता और समय से अस्पताल पहुंचने की व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। युवाओं का कहना है कि यदि किसी बेजुबान पशु को समय पर उपचार नहीं मिलता है तो उसकी जान भी खतरे में पड़ सकती है। ऐसे में अस्पताल में चिकित्सकीय सेवाओं की नियमित उपलब्धता सुनिश्चित करना जरूरी है।इस संबंध में पशु चिकित्साधिकारी डॉ. सुमित्रा सिंह ने बताया कि फोन पर जानकारी मिली थी। बंदर काफी छोटा था और उसका पेट फटकर आंतें बाहर आ गई थीं। परतावल में ऑपरेशन की सुविधा नहीं है। इसलिए उन्हें सदर महराजगंज भेजा गया है।