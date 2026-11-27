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जानकारी के अनुसार, ठूठीबारी ग्राम सभा के आदर्श नगर मोहल्ला निवासी कृष्णनाथ उर्फ पप्पू रौनियार (40) का ससुराल नेपाल के भैरहवां में है। वह पत्नी सीमा देवी और तीन बच्चों के साथ करीब चार वर्षों से वहीं रह रहे थे। भैरहवां के विभिन्न बाजारों में सब्जी बेचकर परिवार का भरण-पोषण करते थे।बुधवार रात उन्होंने भैरहवां में फंदे से लटककर जान दे दी। सूचना पर पहुंची नेपाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। बृहस्पतिवार को पोस्टमार्टम की प्रक्रिया पूरी होने के बाद शव परिजन को सौंप दिया गया। परिजन शव लेकर ठूठीबारी स्थित पैतृक आवास पहुंचे तो घर में चीख-पुकार मच गई। बृहस्पतिवार को परिजन ने ठूठीबारी स्थित चंदन नदी के तट पर उनका अंतिम संस्कार कर दिया।