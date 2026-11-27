Maharajganj News: नेपाल में युवक ने फंदे से लटककर दी जान
गोरखपुर ब्यूरो
Updated Fri, 27 Nov 2026 02:38 AM IST
Updated Fri, 27 Nov 2026 02:38 AM IST
विज्ञापन
ठूठीबारी। नेपाल के भैरहवां में रह रहे ठूठीबारी के एक युवक ने बुधवार रात फंदे से लटककर जान दे दी। बृहस्पतिवार को पोस्टमार्टम के बाद शव पैतृक गांव पहुंचा तो परिवार में चीख-पुकार मच गई। परिजनों ने चंदन नदी के तट पर उसका अंतिम संस्कार कर दिया।
जानकारी के अनुसार, ठूठीबारी ग्राम सभा के आदर्श नगर मोहल्ला निवासी कृष्णनाथ उर्फ पप्पू रौनियार (40) का ससुराल नेपाल के भैरहवां में है। वह पत्नी सीमा देवी और तीन बच्चों के साथ करीब चार वर्षों से वहीं रह रहे थे। भैरहवां के विभिन्न बाजारों में सब्जी बेचकर परिवार का भरण-पोषण करते थे।
बुधवार रात उन्होंने भैरहवां में फंदे से लटककर जान दे दी। सूचना पर पहुंची नेपाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। बृहस्पतिवार को पोस्टमार्टम की प्रक्रिया पूरी होने के बाद शव परिजन को सौंप दिया गया। परिजन शव लेकर ठूठीबारी स्थित पैतृक आवास पहुंचे तो घर में चीख-पुकार मच गई। बृहस्पतिवार को परिजन ने ठूठीबारी स्थित चंदन नदी के तट पर उनका अंतिम संस्कार कर दिया।
विज्ञापन
विज्ञापन
जानकारी के अनुसार, ठूठीबारी ग्राम सभा के आदर्श नगर मोहल्ला निवासी कृष्णनाथ उर्फ पप्पू रौनियार (40) का ससुराल नेपाल के भैरहवां में है। वह पत्नी सीमा देवी और तीन बच्चों के साथ करीब चार वर्षों से वहीं रह रहे थे। भैरहवां के विभिन्न बाजारों में सब्जी बेचकर परिवार का भरण-पोषण करते थे।
विज्ञापन
बुधवार रात उन्होंने भैरहवां में फंदे से लटककर जान दे दी। सूचना पर पहुंची नेपाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। बृहस्पतिवार को पोस्टमार्टम की प्रक्रिया पूरी होने के बाद शव परिजन को सौंप दिया गया। परिजन शव लेकर ठूठीबारी स्थित पैतृक आवास पहुंचे तो घर में चीख-पुकार मच गई। बृहस्पतिवार को परिजन ने ठूठीबारी स्थित चंदन नदी के तट पर उनका अंतिम संस्कार कर दिया।
विज्ञापन