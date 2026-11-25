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कॉन्फ्रेंस में गोरखपुर मंडल के विभिन्न जिलों से पहुंचे उलेमाओं और इस्लामी विद्वानों ने धार्मिक संबोधन किए। देवरिया से आए मौलाना फैजान अहमद बरकाती ने कहा कि इस्लाम नफरत को बढ़ावा नहीं देता बल्कि इन्सान को इंसान से जोड़ने और आपसी भाईचारे की सीख देता है। इस्लाम के पांच बुनियादी स्तंभ कलमा, नमाज, रोजा, जकात और हज हैं। इनका पालन प्रत्येक सक्षम और पात्र मुसलमान के लिए निर्धारित किया गया है।उन्होंने कहा कि नमाज इन्सान को अनुशासन सिखाती है, रोजा संयम का संदेश देता है और जकात के माध्यम से गरीबों व जरूरतमंदों की मदद करने की सीख मिलती है। वहीं, हज मुस्लिम समाज में एकता और समानता का संदेश देता है।अलजामियातुल अशरफिया मुबारकपुर से आए मौलाना शाह मसऊद बरकाती ने मानवता और पड़ोसियों के अधिकारों पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि इस्लाम में पड़ोसी का विशेष महत्व है। यदि कोई पड़ोसी भूखा सोता है तो यह समाज के लिए चिंता का विषय है।इस दौरान मौलाना शकील अख्तर निजामी और मौलाना कमरुज्जमा ने भी संबोधित किया। वक्ताओं ने समाज में आपसी प्रेम, सद्भाव और इन्सानियत को बढ़ावा देने की अपील की। कार्यक्रम में आयोजन समिति के सदस्य और क्षेत्र के गणमान्य लोग मौजूद रहे।