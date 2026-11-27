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अभियान के दौरान बिना हेलमेट और सीटबेल्ट के वाहन चलाने वाले लोगों को गुलाब का फूल भेंटकर यातायात नियमों के पालन के लिए प्रेरित किया गया। यातायात निरीक्षक अरुणेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि अभियान का उद्देश्य लोगों को यातायात नियमों के प्रति जागरूक करना और सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाना है। उन्होंने वाहन चालकों को समझाया कि हेलमेट और सीटबेल्ट का प्रयोग केवल पुलिस कार्रवाई से बचने के लिए नहीं बल्कि अपनी और परिवार की सुरक्षा के लिए जरूरी है। अभियान में एनसीसी कैडेट्स ने भी बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया।

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महराजगंज। यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों को चालान का डर दिखाने के बजाय गुलाब का फूल देकर सुरक्षित सफर का संदेश दिया गया। यातायात माह नवंबर के तहत बृहस्पतिवार को यातायात पुलिस ने एनसीसी कैडेट्स के साथ सक्सेना चौक पर विशेष जागरूकता अभियान चलाया।