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गौरतलब है कि विजयगढ़ में गंदगी, जलभराव और अधूरी नालियों की समस्या से ग्रामीण लंबे समय से परेशान थे। गांव के युवाओं और ग्रामीणों ने समस्या के समाधान की मांग को लेकर जिलाधिकारी को लिखित शिकायत सौंपकर प्रशासन का ध्यान आकृष्ट कराया था। शिकायत का संज्ञान लेते हुए सोमवार को डीपीआरओ श्रेया मिश्रा ने गांव पहुंचकर मौके पर सफाई व्यवस्था का निरीक्षण किया था।निरीक्षण के दौरान मिली खामियों और जिम्मेदारों की लापरवाही पर डीपीआरओ ने कड़ा रुख अपनाया। उन्होंने सफाईकर्मी को निलंबित कर दिया था, जबकि पंचायत सचिव मनोज कुमार और एडीओ पंचायत दिनेश पाठक को फटकार लगाई थी।डीपीआरओ श्रेया मिश्रा ने बताया कि गांव में विशेष सफाई अभियान चलाया जा रहा है। संबंधित कर्मचारियों को साफ-सफाई और जलनिकासी व्यवस्था बेहतर बनाने के निर्देश दिए गए हैं।