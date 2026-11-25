विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

आलम ये है कि 2020 से 2025 तक आते-आते इन प्रवासी पक्षियों की संख्या में 20 प्रतिशत तक की गिरावट सोहगीबरवा वल्डवाइल्ड टीम ने रिकॉर्ड किया है। वन विभाग और पक्षी विशेषज्ञों के अनुसार, साल 2019 तक जिले के सिगरैना ताल, दर्जिनिया ताल, परगापुर ताल, सोंधी पोखरा समेत अन्य बड़े जलाशय प्रवासी पक्षियों के लिए सबसे अनुकूल थे। इन तालाबों में जलकुंभी, प्राकृतिक घास और उथला पानी था, जो पक्षियों को खाने और छुपने के लिए सुरक्षित ठिकाना देता था। लेकिन इसके बाद इन वेटलैंड का सुंदरीकरण शुरू हुआ तो प्राकृतिक माहौल छिनता गया। सुंदरीकरण के नाम पर वेटलैंड से जलकुंभी हटाई गई, किनारे पक्के किए गए और पानी को साफ कर दिया गया। देखने में तालाब सुंदर लगने लगे लेकिन यह चमक-दमक प्रवासी पक्षियों को रास नहीं आई।वाइल्डलाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया के सारस एंड हैबिटेट सिक्योरमेंट प्रोजेक्ट के प्रोजेक्ट हेड अरशद हुसैन बताते हैं, वर्तमान में ये पक्षी सर्दियों में भारत प्रवास करते हैं लेकिन उनके आने की संभावना और कुल संख्या में काफी गिरावट आई है। इसके कई कारण हैं- प्राकृतिक आवासों का विनाश, आर्द्रभूमियों का लुप्त होना, इनमें मानवीय गतिविधियां और किसानों द्वारा रासायनिक उर्वरकों व कीटनाशकों का अत्यधिक उपयोग। उन्होंने बताया कि रेड-क्रेस्टेड पोचार्ड और ब्लैक विंग्ड स्टिल्ट जैसे पक्षी जो मध्य एशिया और यूरोप से सर्दियों में भारत आते थे, अब जिले के वेटलैंड में कम दिख रहे हैं।महराजगंज जिले में स्थित सोहगीबरवा वन्य जीव प्रभाग इस पूरे परिदृश्य में बेहद अहम है। 428.2 वर्ग किलोमीटर में फैली यह सेंक्चुरी उत्तर में नेपाल के साथ अंतरराष्ट्रीय बॉर्डर शेयर करती है, तो पूर्व में बिहार के वाल्मीकि टाइगर रिजर्व से जुड़ी है। यह बड़े तराई आर्क लैंडस्केप का हिस्सा है। यहां बड़ी गंडक, छोटी गंडक, प्यास और रोहिन नदियां बहती हैं। समतल जमीन, औसत 100 मीटर ऊंचाई और उत्तर-पश्चिम से दक्षिण-पूर्व की ओर हल्की ढलान वाला यह इलाका समुद्र तल से 60 से 300 मीटर तक फैला है।आज इसे स्पीशीज और हैबिटेट मैनेजमेंट के लिए प्रोटेक्टेड एरिया का दर्जा मिला है। यह सेंक्चुरी सारस क्रेन (स्टेट बर्ड), ब्लैक-नेक्ड स्टॉर्क, पेंटेड स्टॉर्क, इंडियन स्कीमर, बार-हेडेड गूज, ग्रेटर स्पॉटेड ईगल जैसे पक्षियों का घर है। बर्डवॉचर्स और ऑर्निथोलॉजिकल रिसर्चर्स के लिए यह कीमती जगह है।2019 में 80 प्रजाति के 2160 पक्षी मिले थे, आई बड़ी कमीपक्षियों की घटती संख्या को देखते हुए अब वाइल्डलाइफ ने हैबिटेट सिक्योरमेंट प्रोजेक्ट को जिम्मेदारी सौंपी है। यह प्रोजेक्ट सोहगीबरवा सहित यूपी के 10 जिलों में सारस संरक्षण के लिए सफलतापूर्वक काम कर पहचान बना चुका है।हाल ही में लखनऊ और गोरखपुर के पर्यावरण प्रेमियों ने सिगरैना ताल के आसपास पक्षी गणना की। इसमें व्हाइट आई बजर्ड का मिलना महत्वपूर्ण रहा। इसके अलावा तीन प्रजाति के धनेश पक्षी की मौजूदगी के भी प्रमाण मिलते रहे। लालसर, पटेरा, पोचार्ड, वर्डिटर फ्लाईकैचर, पैराडाइज फ्लाईकैचर जैसे पक्षी आते रहे।सिर्फ सिगरैना ताल में ही 2019 के सर्वे में बाम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी (बीएएनएचएस) को 80 प्रजाति के 2160 पक्षी मिले लेकिन 2025 में इसी ताल पर यह संख्या नवंबर से फरवरी तक 1600 से भी कम रही।