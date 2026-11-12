Maharajganj News: मामी चौराहा-लेहड़ा स्टेशन मार्ग पर गड्ढों का जाल, राहगीर परेशान

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बृजमनगंज-फरेंदा मार्ग स्थित मामी चौराहा से लेहड़ा स्टेशन तक करीब चार किलोमीटर लंबी सड़क का वर्ष 2024 में नवीनीकरण कराया गया था। लेकिन कुछ ही समय में सड़क की हालत खराब हो गई। मार्ग पर छोटे-बड़े दर्जनों गड्ढे बन गए हैं। कई स्थानों पर गिट्टियां उखड़ने से सड़क खतरनाक हो गई है।यह मार्ग प्रसिद्ध लेहड़ा देवी मंदिर के साथ अनुकपुर, दुबौलिया, हरपुर, मुरादपुर, बरगाहपुर और लेहड़ा स्टेशन सहित 10 से अधिक गांवों को जोड़ता है। इसी रास्ते से पंडित जवाहरलाल नेहरू इंटर कॉलेज, बरगाहपुर के छात्र-छात्राएं भी आवागमन करते हैं। प्रतिदिन बड़ी संख्या में दोपहिया और चारपहिया वाहन गुजरते हैं। ऐसे में सड़क की बदहाली से लोगों को काफी दिक्कत हो रही है।