Maharajganj News: मामी चौराहा-लेहड़ा स्टेशन मार्ग पर गड्ढों का जाल, राहगीर परेशान
गोरखपुर ब्यूरो
Updated Thu, 12 Nov 2026 02:13 AM IST
Updated Thu, 12 Nov 2026 02:13 AM IST
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बृजमनगंज। मामी चौराहा से लेहड़ा स्टेशन जाने वाला मार्ग बदहाल हो गया है। सड़क पर जगह-जगह बने गहरे गड्ढों और उखड़ी गिट्टियों के कारण राहगीरों को आवागमन में परेशानी हो रही है। दोपहिया वाहन चालक आए दिन दुर्घटना का शिकार हो रहे हैं। इसके बावजूद सड़क की मरम्मत नहीं कराई जा रही है।
बृजमनगंज-फरेंदा मार्ग स्थित मामी चौराहा से लेहड़ा स्टेशन तक करीब चार किलोमीटर लंबी सड़क का वर्ष 2024 में नवीनीकरण कराया गया था। लेकिन कुछ ही समय में सड़क की हालत खराब हो गई। मार्ग पर छोटे-बड़े दर्जनों गड्ढे बन गए हैं। कई स्थानों पर गिट्टियां उखड़ने से सड़क खतरनाक हो गई है।
यह मार्ग प्रसिद्ध लेहड़ा देवी मंदिर के साथ अनुकपुर, दुबौलिया, हरपुर, मुरादपुर, बरगाहपुर और लेहड़ा स्टेशन सहित 10 से अधिक गांवों को जोड़ता है। इसी रास्ते से पंडित जवाहरलाल नेहरू इंटर कॉलेज, बरगाहपुर के छात्र-छात्राएं भी आवागमन करते हैं। प्रतिदिन बड़ी संख्या में दोपहिया और चारपहिया वाहन गुजरते हैं। ऐसे में सड़क की बदहाली से लोगों को काफी दिक्कत हो रही है।
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बोले अधिकारीमामी चौराहा से बरगाहपुर इंटर कॉलेज तक का मार्ग विभाग के अधीन है। सड़क की मरम्मत के लिए जल्द ही पैचिंग कार्य कराया जाएगा। इसके बाद मार्ग को दुरुस्त कर दिया जाएगा।
- उमेश राम, अवर अभियंता, लोक निर्माण विभाग
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बृजमनगंज-फरेंदा मार्ग स्थित मामी चौराहा से लेहड़ा स्टेशन तक करीब चार किलोमीटर लंबी सड़क का वर्ष 2024 में नवीनीकरण कराया गया था। लेकिन कुछ ही समय में सड़क की हालत खराब हो गई। मार्ग पर छोटे-बड़े दर्जनों गड्ढे बन गए हैं। कई स्थानों पर गिट्टियां उखड़ने से सड़क खतरनाक हो गई है।
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यह मार्ग प्रसिद्ध लेहड़ा देवी मंदिर के साथ अनुकपुर, दुबौलिया, हरपुर, मुरादपुर, बरगाहपुर और लेहड़ा स्टेशन सहित 10 से अधिक गांवों को जोड़ता है। इसी रास्ते से पंडित जवाहरलाल नेहरू इंटर कॉलेज, बरगाहपुर के छात्र-छात्राएं भी आवागमन करते हैं। प्रतिदिन बड़ी संख्या में दोपहिया और चारपहिया वाहन गुजरते हैं। ऐसे में सड़क की बदहाली से लोगों को काफी दिक्कत हो रही है।
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बोले अधिकारीमामी चौराहा से बरगाहपुर इंटर कॉलेज तक का मार्ग विभाग के अधीन है। सड़क की मरम्मत के लिए जल्द ही पैचिंग कार्य कराया जाएगा। इसके बाद मार्ग को दुरुस्त कर दिया जाएगा।
- उमेश राम, अवर अभियंता, लोक निर्माण विभाग