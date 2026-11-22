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जिला अस्पताल की ओपीडी में इन दिनों बीपी से संबंधित शिकायत लेकर आने वाले मरीजों की संख्या बढ़ रही है। जिला अस्पताल के फिजिशियन डॉ. वैभव श्रीवास्तव ने बताया कि ओपीडी में प्रतिदिन 80 से 90 मरीज उपचार के लिए आ रहे हैं। इनमें करीब 50 से 60 मरीज बीपी की समस्या से परेशान हैं। ठंड के मौसम में रक्तचाप बढ़ने की आशंका अधिक रहती है। इसलिए बुजुर्गों, मधुमेह रोगियों और पहले से हृदय संबंधी बीमारी से पीड़ित लोगों को विशेष सावधानी बरतनी चाहिए।उन्होंने बताया कि सुबह के समय अत्यधिक ठंड में अचानक घर से बाहर निकलने, पर्याप्त गर्म कपड़े नहीं पहनने और बीपी की दवा नियमित नहीं लेने से परेशानी बढ़ सकती है। लोगों को ठंड से बचाव के लिए गर्म कपड़े पहनने, नियमित बीपी जांच कराने, चिकित्सक की सलाह के अनुसार दवा समय पर लेने और नमक का सेवन सीमित रखने की जरूरत है। सीने में दर्द, सांस फूलने, अचानक कमजोरी या शरीर के किसी हिस्से में सुन्नपन होने पर तत्काल अस्पताल पहुंचना चाहिए। ऐसी स्थिति को नजरअंदाज करना जानलेवा हो सकता है।