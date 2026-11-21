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प्रेमशंकर के घर के पास की नाली बजबजा रही है। ग्रामीण अशोक, लखन, प्रेमशंकर और मनीष ने बताया कि गांव के बाहर की नालियों की कभी-कभार सफाई होती है लेकिन अंदर की नालियों की लंबे समय से सुध नहीं ली गई। नालियां जाम होने से गंदा पानी सड़कों पर बहता है। इससे आवागमन में परेशानी के साथ संक्रामक बीमारियों का खतरा बना हुआ है। विज्ञापन

एडीओ पंचायत विनय पांडेय ने बताया कि उन्हें इसकी जानकारी नहीं थी। जांच कराकर सफाईकर्मी पर कार्रवाई की जाएगी। प्रेमशंकर के घर के पास की नाली बजबजा रही है। ग्रामीण अशोक, लखन, प्रेमशंकर और मनीष ने बताया कि गांव के बाहर की नालियों की कभी-कभार सफाई होती है लेकिन अंदर की नालियों की लंबे समय से सुध नहीं ली गई। नालियां जाम होने से गंदा पानी सड़कों पर बहता है। इससे आवागमन में परेशानी के साथ संक्रामक बीमारियों का खतरा बना हुआ है।एडीओ पंचायत विनय पांडेय ने बताया कि उन्हें इसकी जानकारी नहीं थी। जांच कराकर सफाईकर्मी पर कार्रवाई की जाएगी।

खुशहालनगर। विकास खंड घुघली के घुघली बुजुर्ग गांव में स्वच्छता अभियान की हकीकत बदहाल है। गांव में नियमित सफाई नहीं होने से नालियां गंदगी से पटी हैं। हालात यह हैं कि ग्रामीणों को खुद फावड़ा और सफाई उपकरण लेकर नालियों की सफाई करनी पड़ रही है।