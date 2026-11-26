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चिकित्सकों के अनुसार, सर्दियों में नाक के भीतर मौजूद म्यूकोसा सूखने से सांस लेने में असहजता, जलन और छींक आने की समस्या हो सकती है। बार-बार नाक साफ करने या उंगली से कुरेदने पर अंदर की नाजुक त्वचा में चोट लग सकती है, जिससे खून निकलने लगता है। जुकाम होने पर नाक और कान को जोड़ने वाली यूस्टेशियन ट्यूब में सूजन आ सकती है। इससे कान में भारीपन, दर्द और सुनने में अस्थायी परेशानी महसूस होती है।जिला अस्पताल के ईएनटी विशेषज्ञ डॉ. अनिरुद्ध कुमार ने बताया कि इन दिनों रोजाना ओपीडी में 80 से 90 मरीज पहुंच रहे हैं। इनमें करीब 50 से 60 मरीज नाक में सूखापन, पपड़ी जमने, खून आने तथा जुकाम के दौरान कान में दबाव और दर्द की समस्या से पीड़ित हैं। ठंड के मौसम में बच्चों को विशेष सावधानी बरतने की जरूरत है, क्योंकि उनमें कान के संक्रमण की आशंका अधिक रहती है।उन्होंने सलाह दी कि पर्याप्त पानी पिएं, कमरे में नमी बनाए रखें और नाक में सूखापन होने पर सलाइन ड्रॉप का इस्तेमाल चिकित्सकीय सलाह से करें। कान में दर्द, बुखार या सुनने में परेशानी होने पर खुद से दवा लेने के बजाय डॉक्टर से परामर्श लें।- नाक में सूखापन होने पर सलाइन नेजल ड्रॉप का इस्तेमाल किया जा सकता है। इससे नाक के भीतर नमी बनी रहती है।- ठंड में प्यास कम लगने के बावजूद पर्याप्त पानी पीते रहें, ताकि शरीर में नमी की कमी न हो।- नाक के भीतर पपड़ी जमने पर उसे उंगली से हटाने से चोट और रक्तस्राव हो सकता है।- बाहर निकलते समय मफलर या मास्क से नाक और मुंह को ढकें।- हीटर के लगातार इस्तेमाल से हवा शुष्क हो सकती है। कमरे में पर्याप्त वेंटिलेशन रखें और सुरक्षित तरीके से नमी बनाए रखने का प्रयास करें।- नाक बंद होने पर जोर से नाक साफ करने से कान पर दबाव पड़ सकता है। धीरे-धीरे नाक साफ करें।- बच्चों में कान दर्द, बार-बार कान छूना, रोना या बुखार जैसे लक्षण दिखने पर चिकित्सक से संपर्क करें।- बिना चिकित्सकीय सलाह कान में तेल, ईयर ड्रॉप या अन्य घरेलू उपाय न अपनाएं।