Maharajganj News: हादसे में घायल अधिवक्ता के पिता की मौत मामले में प्राथमिकी दर्ज
गोरखपुर ब्यूरो
Updated Fri, 20 Nov 2026 02:29 AM IST
Updated Fri, 20 Nov 2026 02:29 AM IST
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महराजगंज। कोतवाली क्षेत्र के पकड़ी नौनिया गांव में सड़क हादसे में घायल अधिवक्ता के पिता की इलाज के दौरानमौत हो गई। पुलिस ने अधिवक्ता की तहरीर पर कार चालक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली है।
पकड़ी नौनिया गांव के टोला पिड़रहिया निवासी अधिवक्ता सोनू कुमार वर्मा के अनुसार, तीन अक्तूबर की शाम करीब पांच बजे उनके पिता पुजारी वर्मा घर के सामने खड़े थे। इसी दौरान पकड़ी चौराहे की ओर से रामनगर जा रही तेज रफ्तार कार ने उन्हें टक्कर मार दी। हादसे में उनके सिर में गंभीर चोट आई थी। परिजन उन्हें गोरखपुर के न्यूरो अस्पताल ले गए थे। वहां 31 अक्तूबर को उपचार के दौरान उनकी मौत हो गई।
इस संंबंध में सदर कोतवाल धर्मेंद्र सिंह ने बताया कि तहरीर के आधार पर चालक धनपत उर्फ पप्पू निवासी जंगल दुधई उर्फ चेहरी, टोला हरैया के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। मामले की जांच की जा रही है।
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पकड़ी नौनिया गांव के टोला पिड़रहिया निवासी अधिवक्ता सोनू कुमार वर्मा के अनुसार, तीन अक्तूबर की शाम करीब पांच बजे उनके पिता पुजारी वर्मा घर के सामने खड़े थे। इसी दौरान पकड़ी चौराहे की ओर से रामनगर जा रही तेज रफ्तार कार ने उन्हें टक्कर मार दी। हादसे में उनके सिर में गंभीर चोट आई थी। परिजन उन्हें गोरखपुर के न्यूरो अस्पताल ले गए थे। वहां 31 अक्तूबर को उपचार के दौरान उनकी मौत हो गई।
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इस संंबंध में सदर कोतवाल धर्मेंद्र सिंह ने बताया कि तहरीर के आधार पर चालक धनपत उर्फ पप्पू निवासी जंगल दुधई उर्फ चेहरी, टोला हरैया के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। मामले की जांच की जा रही है।
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