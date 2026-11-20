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मामला चोला मंडलम इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस कंपनी लिमिटेड की फरेंदा रोड स्थित शाखा का है। शाखा प्रबंधक अनिल शर्मा ने मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय में प्रार्थना पत्र देकर बताया कि घुघली थाना क्षेत्र के मझौवा मुडेरी निवासी सूर्यपाल ने कंपनी से 4.95 लाख रुपये का ऋण लिया था। इसकी 3.99 लाख रुपये की रकम बकाया थी। भुगतान के लिए संपर्क करने पर सूर्यपाल और उसके भाई प्रिंस यादव ने कर्मचारियों को धमकाना शुरू कर दिया।

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महराजगंज। ऋण की बकाया रकम मांगने पर फाइनेंस कंपनी के कर्मचारियों से गाली-गलौज और शाखा प्रबंधक को जान से मारने की धमकी देने के आरोप में दो सगे भाइयों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। आरोपियों ने आत्महत्या कर बैंककर्मियों को फंसाने की धमकी भी दी थी। न्यायालय के आदेश पर पुलिस ने कार्रवाई की है।