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ओबरी गांव निवासी चंपा देवी पत्नी भरत राव ने तहरीर में बताया कि 18 नवंबर की शाम वह चौक बाजार से घर लौट रही थीं। देवी चौराहे के पास एक मकान के सामने पति-पत्नी के बीच विवाद होता देख वह उन्हें समझाने पहुंच गईं। आरोप है कि इसी बात से नाराज होकर राजू मद्धेशिया पुत्र ब्रम्हा मद्धेशिया ने उनके साथ गाली-गलौज शुरू कर दी। विरोध करने पर आरोपी ने मारपीट की, जिससे उन्हें चोटें आईं। पीड़िता के अनुसार, घटना के बाद उन्होंने कान का इलाज कराया। इसके बाद 25 नवंबर को चौक थाने पहुंचकर तहरीर दी। इस संबंध में थाना प्रभारी मनीष पटेल ने बताया कि अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। मामले की जांच की जा रही है।

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मिठौरा। चौक थाना क्षेत्र के ओबरी गांव में पति-पत्नी के बीच हो रहे विवाद को शांत कराने पहुंची महिला के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। पुलिस ने पीड़िता की तहरीर के आधार पर प्राथमिकी दर्ज कर ली है।