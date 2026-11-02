Maharajganj News: तंत्र-मंत्र के संदेह में मारपीट एवं धमकी का आरोप

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पुलिस को दिए तहरीर में ग्राम सभा हरपुर महंथ कुर्मी टोला निवासी अरविंद चौधरी ने बताया कि वे शनिवार को दोपहर करीब एक बजे अपने घर पर भोजन कर रहे थे। इसी दौरान गांव के अविनाश चौधरी , करन चौधरी और रामरतन उसके घर आए और आरोप लगाने लगे कि तुम हमारे घर में भूत भेजते हो। जब इसका विरोध किया तो वे लोग उसे मारपीटे और जान से मारने की धमकी दी। शोरगुल सुनकर आसपास के लोग जुटे और बीच-बचाव किया।इस बाबत थानाध्यक्ष अरविंद कुमार सिंह ने बताया कि पुलिस ने तहरीर के आधार पर आरोपी करन, अविनाश व रामरतन के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। मामले की जांच कर कार्रवाई की जाएगी।