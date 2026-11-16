Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Maharajganj News ›   The police have registered an FIR against the accused and initiated an investigation.

Maharajganj News: प्रधान पति पर घर में घुसकर महिला को रॉड से पीटने का आरोप, प्राथमिकी दर्ज

Mon, 16 Nov 2026 02:45 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Mon, 16 Nov 2026 02:45 AM IST
विज्ञापन
The police have registered an FIR against the accused and initiated an investigation.
परतावल। भिटौली थाना क्षेत्र के बरियारपुर ग्राम सभा के टोला बगहिया में प्रधान पति पर घर में घुसकर एक महिला की रॉड से पिटाई करने का आरोप लगा है। महिला की तहरीर पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
विज्ञापन

बगहिया निवासी मीना देवी पत्नी वशिष्ठ ने तहरीर में बताया कि नौ नवंबर की शाम करीब 7:30 बजे वह घर में अकेली थीं। आरोप है कि इसी दौरान गांव के प्रधान पति सदरे आलम अंसारी उर्फ गुड्डू पुत्र जोखन अंसारी उनके घर पहुंच गए। वहां बिना किसी वजह के गाली-गलौज करने लगे। विरोध करने पर आरोपी ने घर में घुसकर रॉड से उनकी पिटाई कर दी। इससे उसके शरीर के कई हिस्सों में चोटें आईं।
विज्ञापन

पीड़िता का आरोप है कि मारपीट करने के बाद आरोपी उसे धमकी देते हुए वहां से चला गया। इसके बाद उसने थाने पहुंचकर पुलिस को तहरीर दी और कार्रवाई की मांग की।
विज्ञापन
विज्ञापन

इस संबंध में भिटौली थानाध्यक्ष सतेंद्र कुमार राय ने बताया कि तहरीर के आधार पर आरोपी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। मामले की विवेचना की जा रही है। जांच में सामने आए तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

Followed