Maharajganj News: प्रधान पति पर घर में घुसकर महिला को रॉड से पीटने का आरोप, प्राथमिकी दर्ज
गोरखपुर ब्यूरो
Updated Mon, 16 Nov 2026 02:45 AM IST
Updated Mon, 16 Nov 2026 02:45 AM IST
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परतावल। भिटौली थाना क्षेत्र के बरियारपुर ग्राम सभा के टोला बगहिया में प्रधान पति पर घर में घुसकर एक महिला की रॉड से पिटाई करने का आरोप लगा है। महिला की तहरीर पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
बगहिया निवासी मीना देवी पत्नी वशिष्ठ ने तहरीर में बताया कि नौ नवंबर की शाम करीब 7:30 बजे वह घर में अकेली थीं। आरोप है कि इसी दौरान गांव के प्रधान पति सदरे आलम अंसारी उर्फ गुड्डू पुत्र जोखन अंसारी उनके घर पहुंच गए। वहां बिना किसी वजह के गाली-गलौज करने लगे। विरोध करने पर आरोपी ने घर में घुसकर रॉड से उनकी पिटाई कर दी। इससे उसके शरीर के कई हिस्सों में चोटें आईं।
पीड़िता का आरोप है कि मारपीट करने के बाद आरोपी उसे धमकी देते हुए वहां से चला गया। इसके बाद उसने थाने पहुंचकर पुलिस को तहरीर दी और कार्रवाई की मांग की।
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इस संबंध में भिटौली थानाध्यक्ष सतेंद्र कुमार राय ने बताया कि तहरीर के आधार पर आरोपी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। मामले की विवेचना की जा रही है। जांच में सामने आए तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।
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बगहिया निवासी मीना देवी पत्नी वशिष्ठ ने तहरीर में बताया कि नौ नवंबर की शाम करीब 7:30 बजे वह घर में अकेली थीं। आरोप है कि इसी दौरान गांव के प्रधान पति सदरे आलम अंसारी उर्फ गुड्डू पुत्र जोखन अंसारी उनके घर पहुंच गए। वहां बिना किसी वजह के गाली-गलौज करने लगे। विरोध करने पर आरोपी ने घर में घुसकर रॉड से उनकी पिटाई कर दी। इससे उसके शरीर के कई हिस्सों में चोटें आईं।
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पीड़िता का आरोप है कि मारपीट करने के बाद आरोपी उसे धमकी देते हुए वहां से चला गया। इसके बाद उसने थाने पहुंचकर पुलिस को तहरीर दी और कार्रवाई की मांग की।
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इस संबंध में भिटौली थानाध्यक्ष सतेंद्र कुमार राय ने बताया कि तहरीर के आधार पर आरोपी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। मामले की विवेचना की जा रही है। जांच में सामने आए तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।