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जानकारी के अनुसार, किशोर के पिता मकबूल अहमद मर्यादपुर, थाना परसामलिक के रहने वाले हैं। वह एसएसबी में हेड कांस्टेबल हैं और बलरामपुर में तैनात हैं। वह छुट्टी लेकर परिवार के साथ अपने ससुराल जारा गांव आए थे। परिजन के मुताबिक, मंगलवार शाम करीब सात बजे घर के सदस्य अपने काम में व्यस्त थे। इसी दौरान किशोर ने घर में रखी पिता की लाइसेंसी पिस्टल उठा ली। पिस्टल लोड होने के कारण उससे छेड़छाड़ के दौरान अचानक गोली चल गई, जो किशोर के पेट में जा लगी।गोली की आवाज सुनकर परिजन कमरे में पहुंचे तो शहजाद खून से लथपथ पड़ा था। उसे तत्काल नजदीकी अस्पताल ले जाया गया। प्राथमिक उपचार के बाद चिकित्सकों ने उसे बीआरडी मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया।इस संबंध में सीओ नौतनवा बसंत कुमार सिंह ने बताया कि लाइसेंसी पिस्टल से गोली चलने की घटना का पुलिस ने संज्ञान लिया है। 24 नवंबर को मेडिकल कॉलेज से मेमो मिलने के बाद जांच शुरू कर दी गई है। घटना के सभी पहलुओं की पड़ताल की जा रही है।