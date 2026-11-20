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सिद्धार्थनगर जिले के कुछ लोग मेघौली गांव में रिश्तेदार के यहां आयोजित मुंडन संस्कार में शामिल होने आए थे। बुधवार रात करीब 12 बजे सभी कार से वापस लौट रहे थे। छितौना गांव में मस्जिद के पास पहुंचते ही तेज रफ्तार कार अनियंत्रित हो गई और अदालत यादव के मकान में जा घुसी। टक्कर की आवाज सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंच गए। देखते ही देखते वहां भीड़ जुट गई। हादसे के समय मकान में कोई सदस्य नहीं था। हालांकि, अंदर मवेशी बंधे हुए थे।स्थानीय लोगों ने घटना की सूचना पुलिस को दी। मौके पर पहुंची डायल 112 की टीम ने जानकारी जुटाई। इसके बाद शीतलपुर-रेंगहिया चौकी के पुलिसकर्मी भी पहुंच गए। मकान में फंसी कार को ट्रैक्टर की मदद से बाहर निकलवाया गया। पुलिस वाहन को कब्जे में लेकर चौकी ले गई। बताया जा रहा है कि कार सवार नशे की हालत में थे।थाना प्रभारी निरीक्षक योगेंद्र राय ने बताया कि सूचना मिलने पर पुलिस टीम मौके पर पहुंची थी। हादसे में किसी के घायल होने की सूचना नहीं है। वाहन को कब्जे में लेकर आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। दोनों पक्षों के बीच आपसी सुलह-समझौते की बात सामने आई है। तहरीर मिलने पर विधिक कार्रवाई की जाएगी।