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जिला स्टेडियम में पहले सिर्फ बालकों की टीम ही हॉकी का प्रशिक्षण लेती थी। इन दिनों हॉकी के प्रति बालिकाओं का भी रुझान तेजी से बढ़ रहा है। पहले स्टेडियम में लड़कियां इक्का-दुक्का ही नजर आती थीं। वहीं अब सुबह-शाम स्टिक के साथ उनका जोश देखते ही बनता है।जिला स्टेडियम के हॉकी कोच आसिफ एकबाल ने बताया कि अंडर-18 वर्ग में बालिका हॉकी में प्रशिक्षण लेने वाली बेटियों की संख्या जो पहले सिर्फ पांच थी। अक्तूबर बीतने और नवंबर समाप्त होते-होते बढ़कर 19 हो गई है। सभी बालिकाएं सदर स्थित कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय और राजकीय बालिका इंटर कॉलेज धनेवा की हैं। उन्हें सुबह सात से नौ बजे और शाम चार से छह बजे तक स्टेडियम में प्रशिक्षण दिया जा रहा है।उन्होंने बताया कि पहले अभिभावक बेटियों को हॉकी जैसे खेल में भेजने से हिचकते थे लेकिन भारतीय महिला टीम की सफलता के बाद सोच बदली है। बेटियां खुद आगे आकर हॉकी सीखने की इच्छा जता रही हैं।बोलीं खिलाड़ीभारतीय महिला हॉकी टीम ने एशियन गेम्स में गोल्ड जीतकर हमें प्रेरणा दी है। पहले लगता था हॉकी सिर्फ लड़कों का खेल है। अब हम भी स्टेडियम में रोज प्रैक्टिस करती हैं। हमारा सपना भी इंडिया के लिए खेलना है।मैं सदर कस्तूरबा में पढ़ती हूं। कोच बहुत अच्छा सिखाते हैं। सुबह-शाम प्रैक्टिस से अब स्टिक पर कंट्रोल बेहतर हुआ है। पापा-मम्मी भी अब सपोर्ट करते हैं। हम मंडल स्तर पर गोल्ड लाना चाहते हैं।टीवी पर वंदना कटारिया और सविता पूनिया को देखकर हॉकी शुरू की। पहले पांच लड़कियां ही थीं, अब 19 हो गई हैं। साथ में प्रैक्टिस करने में मजा आता है। हम लड़कियों को भी मौका मिल रहा है।राजकीय बालिका इंटर कॉलेज धनेवा की छात्रा हूं। पढ़ाई के साथ खेल जरूरी है। हॉकी से आत्मविश्वास बढ़ा है। जिला स्टेडियम में अच्छा माहौल मिल रहा है। हम प्रदेश स्तर तक खेलना चाहते हैं।