विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

जिला मुख्यालय से करीब 12 किमी दूर स्थित बंसुली कृषि विज्ञान केंद्र परिसर में यूथ कृषि यंत्र संग्रहण केंद्र संचालित किया जा रहा है। कृषि विभाग ने यहां पिछले पांच दशकों में किसानों के बीच रहे कृषि यंत्रों को कबाड़ में बेचने की बजाय सहेज कर रखा है। इस केंद्र में वे सभी यंत्र और उपकरण उपलब्ध हैं जो कभी किसानी की रीढ़ हुआ करते थे।केंद्र में सबसे आकर्षण का केंद्र है 1975 मॉडल का एस्कॉर्ट ट्रैक्टर। उस दौर में इस ट्रैक्टर को स्टार्ट करने के लिए लोहे का हैंडल घुमाना पड़ता था। आज का युवा जब इसे देखता है तो हैरान रह जाता है कि उनके पूर्वज कितनी मेहनत से खेती कार्य निपटाते थे। लकड़ी का देसी हल, लोहे का विक्ट्री हल, बैलों से चलने वाला कोल्हू, हाथ से चलने वाला गेहूं का थ्रेशर, रहट, पम्पसेट, लकड़ी निर्मित हाथा, और पुराना स्प्रेयर आदि संरक्षित रखे गए हैं।संरक्षण केंद्र के कृषि विशेषज्ञ (मैकेनिकल) डॉ. प्रदीप राजपूत बताते हैं, इन यंत्रों को देखकर यह समझना आसान है कि पिछले 50 साल में कौन-कौन से कृषि यंत्र किसानों को उपलब्ध हुए और किस यंत्र ने कितने वक्त तक खेती में अपना चलन बनाए रखा। जैसे 1970 तक लकड़ी का हल चलता था, 1980 में विक्ट्री हल आया, 1990 में कल्टीवेटर और 2000 के बाद रोटावेटर, लेजर लैंड लेवलर और अब सुपर सीडर तक का सफर।डॉ. प्रदीप के अनुसार, उनकी यहां आठ माह से तैनाती है। आज यहां आने वाले मासिक भ्रमणकर्ता व शोधकर्ताओं की संख्या का औसत 200 तक पहुंच चुका है।विद्यार्थियों और शोधकर्ताओं की पाठशाला है केंद्रबंसुली फार्म अब सिर्फ एक कृषि फार्म नहीं बल्कि छात्रों और शोधकर्ताओं की पाठशाला बन गया है। कृषि विज्ञान केंद्र में आने वाले बीएससी कृषि, पॉलीटेक्निक और इंटर कृषि के विद्यार्थियों को मौजूदा कृषि विशेषज्ञ यहीं पर प्रैक्टिकल कराते हैं। उन्हें बताया जाता है कि पुराने यंत्र में डीजल खपत ज्यादा थी, मेंटेनेंस ज्यादा था और समय भी ज्यादा लगता था। आधुनिक यंत्रों ने उसी काम को आधे समय और आधी लागत में करना सिखा दिया।पहले विभाग की योजना थी कि इन पुराने यंत्रों को कबाड़ में नीलाम कर दिया जाए लेकिन कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिकों ने प्रस्ताव दिया कि इन्हें संरक्षित किया जाए। इससे नई पीढ़ी को कृषि के विकास की कहानी समझने का मौका मिलेगा। प्रस्ताव मंजूर हुआ और आज यह संग्रहण केंद्र जिले ही नहीं बल्कि मंडल का पहला कृषि म्यूजियम बन गया है।- 1976-1985 : पारंपरिक हल, बैल चालित यंत्र, कल्टीवेटर और मेड़ बनाने वाले यंत्र।- 1986-1995 : ट्रैक्टर चालित यंत्रों, सीड ड्रिल, थ्रेशर और पावर स्प्रेयर का बढ़ता इस्तेमाल।- 1996-2005 : रोटावेटर, जीरो टिल सीड ड्रिल, रेज्ड बेड प्लांटर और लेजर लैंड लेवलर का विस्तार।- 2006-2015: हैप्पी सीडर और संसाधन संरक्षण करने वाले यंत्रों का बढ़ता उपयोग।- 2016-2026: सुपर सीडर, स्मार्ट कृषि यंत्र, कृषि ड्रोन और सटीक खेती की तकनीकों का विस्तार।कृषि विज्ञान केंद्र में कृषि यंत्रों का करीब पांच दशक का का संग्रहण है। पहले इसे लेकर बहुत जागरूकता नहीं थी। अब आसपास के जनपद से शोधकर्ता व विद्यार्थी पहुंच रहे हैं।- डॉ. सीपीएन गौतम, कृषि विज्ञानी व केंद्र अध्यक्ष, बंसुली