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कार्यक्रम स्थल से निकल कर यात्रा स्टेशन रोड, रामलीला पड़ाव, धानी रोड, कॉलेज रोड होते हुए वार्ड-12 शहीद स्मारक नगर स्थित शिवालय तालाब पहुंची। वहां पर यज्ञाचार्य की ओर से वैदिक मंत्रोच्चार के माध्यम से पूजन कर कलश में जल भर कर वापस कार्यक्रम स्थल पर कलश स्थापित किया गया।कलश यात्रा में बड़ी संख्या में महिलाएं, पुरुष व बच्चे डीजे के भक्ति धुनों पर जयकारों के साथ नृत्य करते हुए शामिल हुए। इस अवसर पर कथावाचक आचार्य विजय शंकर उपाध्याय, मुख्य यजमान प्रेम प्रकाश जायसवाल, लालचंद जायसवाल, गणेश जायसवाल, मोनू जायसवाल, रवि वर्मा, आर्यन जायसवाल आदि मौजूद रहे।