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Maharajganj News: खेलते समय सांप ने डसा, चार साल के बच्चे की मौत

Wed, 04 Nov 2026 02:37 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Wed, 04 Nov 2026 02:37 AM IST
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The innocent child had arrived at his maternal grandparents' home; when his condition deteriorated an hour and a half later, his family took him to the hospital.
मिठौरा। ननिहाल में खेल रहे चार साल के मासूम बच्चे की सोमवार को सर्पदंश से मौत हो गई। यह घटना नगर पंचायत चौकके ओबरी गांव की है। घटना के बाद गांव में मातम का माहौल है।
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जानकारी के अनुसार, सिसवा महदेवा गांव निवासी हरिचंद्र यादव का पुत्र अभिनंदन ओबरी स्थित अपने ननिहाल आया हुआ था। सोमवार शाम करीब चार बजे वह घर में खेल रहा था। इसी दौरान जहरीले सांप ने उसे डस लिया। बताया गया कि सर्पदंश के बाद बच्चे ने परिजन को इसकी जानकारी दी लेकिन शुरुआत में उसकी बात को गंभीरता से नहीं लिया गया।
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करीब डेढ़ घंटे बाद अभिनंदन की हालत बिगड़ने लगी और वह अचेत होने लगा। इसके बाद परिजन आनन-फानन में उसे जिला अस्पताल लेकर पहुंचे। वहां चिकित्सक ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। मासूम की मौत से माता-पिता और ननिहाल के लोगों का रो-रोकर बुरा हाल है।
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थाना प्रभारी मनीष पटेल ने बताया कि सूचना मिलने पर पुलिस पहुंची थी। शव का पोस्टमार्टम कराने के बाद परिजन के सुपुर्द कर दिया गया।
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