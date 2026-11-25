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मामला पुरंदरपुर थाना क्षेत्र का है। मई 2005 में बसंतपुर निवासी राजदेव यादव, राजमन यादव और संताराम पर घर में घुसकर मारपीट, गोली चलाने और जानमाल की धमकी देने का आरोप लगा था। इस मामले में पुलिस ने घटना के करीब दो महीने बाद प्राथमिकी दर्ज की थी। विज्ञापन

एक महीने में आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई थी। न्यायालय में करीब दो दशक तक चली सुनवाई के बाद अब फैसला आया है। मामला पुरंदरपुर थाना क्षेत्र का है। मई 2005 में बसंतपुर निवासी राजदेव यादव, राजमन यादव और संताराम पर घर में घुसकर मारपीट, गोली चलाने और जानमाल की धमकी देने का आरोप लगा था। इस मामले में पुलिस ने घटना के करीब दो महीने बाद प्राथमिकी दर्ज की थी।एक महीने में आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई थी। न्यायालय में करीब दो दशक तक चली सुनवाई के बाद अब फैसला आया है।

महराजगंज। करीब 25 साल पुराने मामले में तीन आरोपियों को दोषी पाया गया है। दीवानी न्यायालय फरेंदा ने तीनों दोषियों को एक-एक दिन की न्यायिक अभिरक्षा और 1600-1600 रुपये अर्थदंड से दंडित किया है। अर्थदंड जमा नहीं करने पर आरोपियों को 50-50 दिन का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।