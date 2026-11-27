Maharajganj News: वसूली का आरोप डीएम से शिकायत
गोरखपुर ब्यूरो
Updated Fri, 27 Nov 2026 02:55 AM IST
Updated Fri, 27 Nov 2026 02:55 AM IST
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महराजगंज। सरकारी भूमि से अतिक्रमण हटाने के नाम पर एक सरकारी कर्मचारी पर 12 हजार रुपये लेने और कार्रवाई नहीं करने के बावजूद दोबारा 15 हजार रुपये मांगने का आरोप लगा है। मामला निचलौल तहसील क्षेत्र के ग्रामसभा धमौर का है।
ग्राम प्रशासक पन्नेलाल ने डीएम को पत्र देकर संबंधित कर्मचारी के खिलाफ जांच कर कार्रवाई करने की मांग की है। शिकायत के अनुसार, गांव में खलिहान और नवीन परती की भूमि पर प्रबंधकीय विद्यालय का भवन बना हुआ है। जनवरी 2025 में एक ग्रामीण ने जनसुनवाई पोर्टल पर अतिक्रमण हटवाने की शिकायत की थी। आदेश के बाद भी मौके से अब तक अतिक्रमण नहीं हटाया गया। आरोप है कि अतिक्रमण हटवाने के लिए सरकारी कर्मी ने जेसीबी का खर्च बताकर 12 हजार रुपये लिए लेकिन कार्रवाई नहीं कराई। इसके बाद दोबारा 15 हजार रुपये की मांग की गई।
इस संबंध में तहसीलदार अजीत कुमार ने बताया कि शिकायत मिली है। मामले की जांच कराकर कार्रवाई की जाएगी।
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ग्राम प्रशासक पन्नेलाल ने डीएम को पत्र देकर संबंधित कर्मचारी के खिलाफ जांच कर कार्रवाई करने की मांग की है। शिकायत के अनुसार, गांव में खलिहान और नवीन परती की भूमि पर प्रबंधकीय विद्यालय का भवन बना हुआ है। जनवरी 2025 में एक ग्रामीण ने जनसुनवाई पोर्टल पर अतिक्रमण हटवाने की शिकायत की थी। आदेश के बाद भी मौके से अब तक अतिक्रमण नहीं हटाया गया। आरोप है कि अतिक्रमण हटवाने के लिए सरकारी कर्मी ने जेसीबी का खर्च बताकर 12 हजार रुपये लिए लेकिन कार्रवाई नहीं कराई। इसके बाद दोबारा 15 हजार रुपये की मांग की गई।
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इस संबंध में तहसीलदार अजीत कुमार ने बताया कि शिकायत मिली है। मामले की जांच कराकर कार्रवाई की जाएगी।