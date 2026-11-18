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आरोपी छोटू उर्फ छोटेलाल निवासी बालाजी मंदिर, आलमबाग, थाना कृष्णानगर, जनपद लखनऊ को न्यायालय ने दोषी ठहराया है। मामला नौतनवा थाना क्षेत्र का है। घटना तीन मार्च 2018 की है। उस समय पुलिसकर्मी वाहन चेकिंग कर रहे थे। इसी दौरान आरोपी ने वाहन रोकने के बजाय पुलिसकर्मी को जान से मारने की नीयत से उसके ऊपर गाड़ी चढ़ा दी। इससे मौके पर अफरातफरी मच गई और भय का माहौल पैदा हो गया।इस मामले में नौतनवा थाने में आपराधिक कानून संशोधन अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज किया गया था। पुलिस ने तीन मार्च 2018 को मुकदमा दर्ज कर 30 मार्च 2018 को आरोपी के खिलाफ आरोपपत्र न्यायालय में दाखिल किया था। मामले की सुनवाई अपर सत्र न्यायाधीश, त्वरित न्यायालय-1, महराजगंज की अदालत में हुई। न्यायालय ने उपलब्ध साक्ष्यों और गवाही के आधार पर आरोपी को दोषी मानते हुए सजा सुनाई।अभियोजन पक्ष की ओर से एडीजीसी संतोष मिश्रा ने पैरवी की। वहीं कोर्ट मोहर्रिर अनुराग यादव और पैरोकार हेड कांस्टेबल सतीश कुमार ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मामले में तत्कालीन थाना प्रभारी बृजनाथ गौड़ व उपनिरीक्षक मनोज कुमार सिंह की गवाही अहम रही।