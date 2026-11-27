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फरेंदा थाना क्षेत्र में वर्ष 2006 में यह मामला दर्ज किया गया था। विवेचना के बाद पुलिस ने दीवानी न्यायालय फरेंदा में आरोप पत्र दायर किया था। मामले में रमेश, सुगन, अजय और उमेश निवासी चौतरवा, थाना फरेंदा आरोपी थे। ट्रायल के दौरान गवाहों और साक्ष्यों के आधार पर न्यायालय ने आरोपियों को दोषी करार दिया और सजा सुनाई।

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महराजगंज। करीब 20 साल पुराने मारपीट, गाली-गलौज और जानमाल की धमकी देने के मामले में न्यायालय ने चार आरोपियों को दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई है। सभी दोषियों को एक-एक दिन की न्यायिक अभिरक्षा और 1600-1600 रुपये अर्थदंड से दंडित किया गया है। अर्थदंड नहीं जमा करने पर एक-एक माह के अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।