Maharajganj News: श्रीराम का हुआ भरत से मिलन, गूंजे जयकारे

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बृजमनगंज कस्बे के ठाकुर द्वारा परिसर से बैंड बाजे के साथ प्रभु श्रीराम, माता सीता और लक्ष्मण के रूप में हनुमान जी के विशाल डोला के साथ नगर भ्रमण के लिए निकाला गया। जो रेलवे स्टेशन रोड, डाकघर रोड, मेन रोड, कोल्हुई रोड, सहजनवां बाबू रोड, गल्ला मंडी रोड सहित पूरे नगर में भ्रमण किया।इस दौरान लोगों ने अपने घर के द्वार पर श्रीराम, माता सीता व लक्ष्मण के साथ हनुमान जी का दर्शन व पूजन किया।नगर भ्रमण के बाद सुबह छह बजे शोभा यात्रा रामलीला पड़ाव पहुंचा माता सीता की अग्नि परीक्षा के बाद ठाकुर द्वारा परिसर में श्रीराम का भरत के साथ मार्मिक मिलाप हुआ। इसके साथ ही भरतमिलाप मेले का समापन हुआ। मेले में पूर्व विधायक बजरंग बहादुर सिंह, आनंदनगर के चेयरमैन प्रतिनिधि राजेश जायसवाल ने पहुंचकर पूजन अर्चन किया।इस दौरान दूर-दराज से बड़ी संख्या में महिलाएं, बच्चे, युवा तथा बुजुर्गों ने मेला का आनंद उठाया। विभिन्न पकवानों, खिलौनों, झूलों का लोगों ने लुत्फ लिया। सुरक्षा व्यवस्था के लिए जगह-जगह पुलिस कर्मी तैनात रहे।