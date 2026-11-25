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कार्यक्रम का शुभारंभ मिल के सिसवा इकाई प्रमुख दीपेंद्र खोखर ने किया। गन्ना विभागाध्यक्ष धीरज सिंह व सचिव अभय त्रिपाठी ने तीन माह का इंटर्नशिप पूर्ण करने वाले युवाओं को प्रमाण पत्र प्रदान किए गए। इस अवसर पर इकाई प्रमुख ने इंटर्न्स का मार्गदर्शन करते हुए उन्हें प्रशिक्षण के दौरान अर्जित ज्ञान, कौशल एवं व्यावहारिक अनुभव का उपयोग अपने कॅरिअर निर्माण और कृषि क्षेत्र के विकास में करने के लिए प्रेरित किया।उन्होंने ग्रामीण युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने व किसानों तक आधुनिक तकनीकों को पहुंचाने में इस कार्यक्रम की महत्ता पर प्रकाश डाला। अमृत इंटर्नशिप कार्यक्रम के अंतर्गत ग्रामीण युवाओं को वैज्ञानिक खेती, मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन, उन्नत कृषि तकनीक, डिजिटल सर्वेक्षण, किसान संवाद व विभिन्न सरकारी योजनाओं से संबंधित व्यावहारिक प्रशिक्षण प्रदान किया गया। कार्यक्रम के दौरान प्रत्येक इंटर्न को प्रतिमाह 6,000 रुपये की प्रोत्साहन राशि भी दी गई।