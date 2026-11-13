Maharajganj News: शिव-पार्वती विवाह का प्रसंग सुन हर्षित हुए श्रोता

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उन्होंने कहा कि इस कथा को सुनता है उसके मनोरथ पूर्ण होते हैं। भोले भंडारी वास्तव में बहुत भोले, दयालु और कृपालु हैं। वह क्षण भर में ही लोगों को पाप से मुक्त कर देते हैं। नाम ही उनका शिव है अर्थात कल्याण करने वाला। शिवजी के बरात में चारों ओर भूत, प्रेत सभी इसमें शामिल थे। भगवान शिव अपने बरात में गले में सर्पमाला व भस्म लगाए हुए थे।इस दौरान शिव पार्वती विवाह की सुंदर झांकी प्रस्तुति की गई। जिसमें भूत, प्रेत, नंदी, भगवान इंद्र भी सम्मिलित थे। इस दौरान राजेंद्र प्रसाद उपाध्याय, शांति देवी, अवधेश उपाध्याय, हरि नारायण, रत्नेश, रंजन, सुशील, सुधीर, अनुपम, अनुराग मौजूद रहे।