Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Maharajganj News ›   The episode of the marriage of Shiva and Parvati was narrated during the Bhagavata Katha.

Maharajganj News: शिव-पार्वती विवाह का प्रसंग सुन हर्षित हुए श्रोता

Fri, 13 Nov 2026 02:33 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Fri, 13 Nov 2026 02:33 AM IST
विज्ञापन
The episode of the marriage of Shiva and Parvati was narrated during the Bhagavata Katha.
फरेंदा। क्षेत्र के गोपलापुर दुबे में चल रहे श्रीमद्भागवत कथा में गोरखनाथ मंदिर गोरखपुर से पधारे कथा वाचक आचार्य संपूर्णानंद मिश्र ने बुधवार की रात शिव विवाह का वर्णन किया। कथा का रसपान कराते हुए आचार्य ने कहा कि भगवान शिव और पार्वती के विवाह का प्रसंग बहुत ही मंगलकारी है।
विज्ञापन

उन्होंने कहा कि इस कथा को सुनता है उसके मनोरथ पूर्ण होते हैं। भोले भंडारी वास्तव में बहुत भोले, दयालु और कृपालु हैं। वह क्षण भर में ही लोगों को पाप से मुक्त कर देते हैं। नाम ही उनका शिव है अर्थात कल्याण करने वाला। शिवजी के बरात में चारों ओर भूत, प्रेत सभी इसमें शामिल थे। भगवान शिव अपने बरात में गले में सर्पमाला व भस्म लगाए हुए थे।
विज्ञापन

इस दौरान शिव पार्वती विवाह की सुंदर झांकी प्रस्तुति की गई। जिसमें भूत, प्रेत, नंदी, भगवान इंद्र भी सम्मिलित थे। इस दौरान राजेंद्र प्रसाद उपाध्याय, शांति देवी, अवधेश उपाध्याय, हरि नारायण, रत्नेश, रंजन, सुशील, सुधीर, अनुपम, अनुराग मौजूद रहे।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed