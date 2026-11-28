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यह बताते हुए मृतका के नाती का गला भर आया। उसने कहा कि नानी के दरवाजे पर आने वाला कोई भी व्यक्ति निराश होकर नहीं लौटता था। लोगों की तकलीफ सुनना और उनकी मदद करना उनकी आदत थी। जिस दरवाजे पर कभी मरीजों की भीड़ लगी रहती थी, वहां अब सन्नाटा पसरा है।दूल्हा बनकर निकले नाती को नानी ने लगाया था गले : मृतका के नाती की शादी 25 नवंबर को थी। घर में खुशियों का माहौल था। नाती जब दूल्हा बनकर घर से निकलने लगा तो नानी ने उसे गले लगा लिया। उसके हाथों में रची मेहंदी को देर तक निहारती रहीं। नाती ने बताया कि उस समय नानी का व्यवहार कुछ अलग लग रहा था। आज वह पल याद कर उनकी आंखें भर आती हैं। नानी का वह स्नेहिल स्पर्श अब जिंदगी भर की याद बनकर रह गया है। संवाद