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आर्याव्रत ज्योतिष आचार्य लोकनाथ तिवारी ने बताया कि एकादशी तिथि 19 नवंबर की रात करीब दो बजे से प्रारंभ होकर 20 की रात लगभग दो बजे तक रहेगी। 20 को दोपहर 2:13 बजे से भद्रा लगकर मध्य रात्रि 1:54 बजे तक रहेगी। ऐसे में श्रद्धालुओं को भद्रा से पहले तुलसी विवाह और गन्ने का नेवान कर लेना चाहिए। एकादशी व्रत का पारण 21 नवंबर शनिवार को सुबह किया जाएगा। भगवान विष्णु के योगनिद्रा से जागने के साथ ही विवाह सहित अन्य मांगलिक कार्यों पर लगा विराम भी समाप्त हो जाएगा।उन्होंने बताया कि आषाढ़ शुक्ल एकादशी को भगवान विष्णु क्षीरसागर में योगनिद्रा में चले जाते हैं। कार्तिक शुक्ल एकादशी को उनके जागरण के कारण इसे देवोत्थान या देवउठनी एकादशी कहा जाता है। इस दिन माता तुलसी और भगवान शालिग्राम का विवाह कराया जाता है। तुलसी के पौधे को मंडप में सजाकर विधि-विधान से विवाह की रस्में निभाई जाती हैं।